Российские войска ночью атаковали Украину 24 ударными дронами типа Shahed. Все вражеские дроны были сбиты силами ПВО в семи областях Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По словам командующего ВС ВСУ, в ночь на 5 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф.

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 24 ударных дрона. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневых группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях - написал Олещук в Telegram.

Київщина вночі зазнала ворожої атаки дронів