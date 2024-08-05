Российские войска ночью атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Работали силы ПВО, попаданий в объекты инфраструктуры и жертв среди населения не допущено, падение обломков - на открытой местности. Об этом сообщил в понедельник начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область с помощью БПЛА. Тревога объявлялась дважды и продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют. Падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытой местности - написал Кравченко в Facebook.

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