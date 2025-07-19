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Армия РФ оккупировала еще один населенный пункт в Сумской области и продвигается на трех направлениях - DeepState

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Аналитический проект DeepState сообщил об оккупации Яблоновки в Сумской области и продвижении российских войск возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка. Президент Зеленский ранее отмечал непростую ситуацию в Сумской и Харьковской областях.

Армия РФ оккупировала еще один населенный пункт в Сумской области и продвигается на трех направлениях - DeepState

Российская армия оккупировала Яблоновку в Сумской области и продвигается в области, а также в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщил в ночь на 19 июля аналитический проект DeepState, передает УНН.

Карта обновлена. Враг оккупировал Яблоновку (Сумская область), а также продвинулся возле Юнаковки (Сумская область), Хатнего (Харьковская область), Романовки и Торецка (Донецкая область)

- говорится в сообщении.

Напомним, Президент Зеленский сообщил о непростой ситуации в Сумской и Харьковской областях, а также об атаках РФ в Херсонской и Николаевской областях. Обсуждались средства для уничтожения оккупанта и дальнобойных ударов.

На Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта: Зеленский после доклада Сырского18.07.25, 18:37 • 5088 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Николаевская область
Сумская область
Харьковская область
Херсонская область
Владимир Зеленский
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