Армия РФ оккупировала еще один населенный пункт в Сумской области и продвигается на трех направлениях - DeepState

Российская армия оккупировала Яблоновку в Сумской области и продвигается в области, а также в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщил в ночь на 19 июля аналитический проект DeepState, передает УНН.

Карта обновлена. Враг оккупировал Яблоновку (Сумская область), а также продвинулся возле Юнаковки (Сумская область), Хатнего (Харьковская область), Романовки и Торецка (Донецкая область) - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Зеленский сообщил о непростой ситуации в Сумской и Харьковской областях, а также об атаках РФ в Херсонской и Николаевской областях. Обсуждались средства для уничтожения оккупанта и дальнобойных ударов.

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