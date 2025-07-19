армія рф окупувала ще один населений пункт на Сумщині та просувається на трьох напрямках - DeepState

російська армія окупувала Яблунівку на Сумщині й має просування в області, а також на Харківщині і Донеччині. Про це повідомив у ніч проти 19 липня аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

Мапу оновлено. Ворог окупував Яблунівку (Сумщина), а також просунувся біля Юнаківки (Сумщина), Хатнього (Харківщина), Романівки та Торецька (Донеччина) - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині, а також про атаки рф на Херсонщині та Миколаївщині. Обговорювалися засоби для знищення окупанта та далекобійних ударів.

На Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта: Зеленський після доповіді Сирського