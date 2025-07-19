армія рф окупувала ще один населений пункт на Сумщині та просувається на трьох напрямках - DeepState
Київ • УНН
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію Яблунівки на Сумщині та просування російських військ біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька. Президент Зеленський раніше зазначав непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині.
російська армія окупувала Яблунівку на Сумщині й має просування в області, а також на Харківщині і Донеччині. Про це повідомив у ніч проти 19 липня аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.
Мапу оновлено. Ворог окупував Яблунівку (Сумщина), а також просунувся біля Юнаківки (Сумщина), Хатнього (Харківщина), Романівки та Торецька (Донеччина)
Нагадаємо, Президент Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині, а також про атаки рф на Херсонщині та Миколаївщині. Обговорювалися засоби для знищення окупанта та далекобійних ударів.
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