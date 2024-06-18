Киев • УНН
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов, зафиксировано 15 взрывов в направлении сел Гремяч, Леоновка и Блешня, о жертвах среди местного населения не сообщается.
Российские войска в прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов, зафиксировано 15 взрывов в направлении сел Гремяч, Леоновка и Блешня, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 15 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Вражеские войска 12 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 38 взрывов17 июня 2024, 19:14 • 56920 просмотров