Российские войска в прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов, зафиксировано 15 взрывов в направлении сел Гремяч, Леоновка и Блешня, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 15 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 5 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 10 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Леоновка и Блешня.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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