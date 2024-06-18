Армія рф обстріляла з мінометів прикордоння Чернігівщини: 15 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів, зафіксовано 15 вибухів у напрямку сіл Грем'яч, Леонівка та Блешня, про жертви серед місцевого населення не повідомляється.
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів, зафіксовано 15 вибухів у напрямку сіл Грем'яч, Леонівка та Блешня, повідомили у вівторок у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 15 вибухів", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перечислили:
- Новгород-Сіверська громада: 5 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Грем'яч.
- Семенівська громада: 10 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку д н.п. Леонівка та Блешня.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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