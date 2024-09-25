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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла Донецкую область 28 раз за сутки: 3 погибших, 5 раненых

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24 сентября российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя, 5 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.

24 сентября российские войска 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - атаковали от Угледарской до Лиманской громады. В результате вражеских ударов  погибли трое местных жителей, еще пятеро получили ранения. Об этом в среду сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 24 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Покровске и 1 в Константиновке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в Telegram.

По его словам, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 25 сентября выглядит следующим образом:

  • Волновахский район. Под постоянным огнем Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.
  • Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждены частные дома; обстреляны Кураховка, Сонцовка, Острое, Анновка, Горняк и Островское. В Покровске погибли 2 человека, повреждены 3 дома; также ранен человек в Сухом Яру. В Мирнограде ранен человек.
  • Краматорский район. В Кривой Луке Лиманской громады повреждены 5 домов. В Николаевке повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома, админздание и линия электропередач; еще 1 дом поврежден в Тихоновке. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены дом, предприятие, автомобиль, 3 нежилых помещения и 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской громаде повреждены 4 объекта: 2 в Александрополе и 2 в Романовке. В Золотых Прудах Александровской громады ранен человек, повреждены 3 дома.
  • Бахмутский район. В Северске поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. На Щербиновку россияне сбросили 3 авиабомбы.

Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1680 человек, в том числе 100 детей.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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