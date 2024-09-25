Армія рф обстріляла Донеччину 28 разів за добу: 3 загиблих, 5 поранених
Київ • УНН
24 вересня російські війська атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинуло 3 мирних жителі, 5 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
24 вересня російські війська 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області -атакували від Вугледарської до Лиманської громади. Внаслідок ворожих ударів загинуло троє місцевих жителів, ще п'ятеро зазнали поранень. Про це у середу повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 24 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Покровську і 1 у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення
За його словами, оперативна ситуація по області станом на ранок 25 вересня виглядає таким чином:
- Волноваський район. Під постійним вогнем Вугледар, Новоукраїнка і Богоявленка.
- Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки; обстріляні Курахівка, Сонцівка, Гостре, Ганнівка, Гірник і Острівське. У Покровську загинули 2 людини, пошкоджено 3 будинки; також поранено людину у Сухому Яру. У Мирнограді поранено людину.
- Краматорський район. У Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено 5 будинків. У Миколаївці пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю і лінію електропередач; ще 1 будинок пошкоджено у Тихонівці. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок, підприємство, автомобіль, 3 нежитлові приміщення і 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 4 об'єкти: 2 в Олександрополі і 2 у Романівці. У Золотих Прудах Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.
- Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. На Щербинівку росіяни скинули 3 авіабомби.
Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1680 людей, у тому числі 100 дітей.
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