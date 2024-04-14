Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение

россияне в ночь на 14 апреля попали четыре ракеты по Селидово Донецкой области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждены 5 многоквартирных домов, учебное заведение, предприятия и техника. Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.

Сегодня ночью российские войска атаковали Селидово четырьмя ракетами - предварительно, "С-300". Зафиксировано не менее 36 разрушений - 5 многоквартирных домов, учебное заведение, предприятия, 12 гражданских автомобилей и сельскохозяйственная техника. Предварительно - пострадавших нет - говорится в сообщении полиции.

За прошедшие сутки, как сообщается, армия рф 1892 раза обстреляла населенные пункты Донетчины. россияне попали по 9 населенным пунктам: городам Красногоровка, Курахово, Лиман, поселку Очеретино, селам Богоявленка, Заря, Нетайлово, Новоселидовка, Стародубовка.

Повреждены 18 гражданских объектов - 12 жилых домов, магазины, железнодорожные пути, автомобили, электросети.

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Управляемую авиабомбу "КАБ-500" россия сбросила на пятиэтажный дом в Очеретино. Кроме того, по поселку ударили из артиллерии. Сейчас известно о двух раненых. Под завалами здания, вероятно, находятся люди, указали в полиции.

В Нетайлово два человека погибли в результате авиаудара, прямым попаданием разрушен частный дом.

Новоселидовку оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" - убили человека, повредили два частных дома и два магазина.

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Двое жителей получили травмы в результате артиллерийской атаки на Красногоровку, еще одно гражданское лицо ранено в Богоявленке.

В селе Заря вражеский дрон-камикадзе разрушил частный дом, информации о пострадавших не поступало.

Из "Смерчей" россияне ударили по Стародубовке, повреждены 5 домов, авто и линия электропередач.

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