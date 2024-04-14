Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго
Киев • УНН
Враг обстрелял и повредил энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в области применяются графики отключений.
Армия рф в очередной раз обстреляла энергетическую инфраструктуру на Харьковщине, в области продолжают действовать графики отключений. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине. Обесточилось оборудование
За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня, добавили в ведомстве.
В результате боевых действий повреждены газораспределительные сети в Харьковской области. Прекращено газоснабжение 340 домохозяйств.
Также, как сообщается, из-за боевых действий повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии на Днепропетровщине.
Кроме того, в результате обстрела повреждены воздушные линии на Черниговщине, частично обесточен населенный пункт.
На высоковольтных подстанциях на Одесской области произошло возгорание оборудования. Пожары ликвидированы силами ГСЧС. В результате обесточились бытовые потребители в 4 населенных пунктах.
Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.
"Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано", - заявили в Минэнерго.
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