Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Армия рф в очередной раз обстреляла энергетическую инфраструктуру на Харьковщине, в области продолжают действовать графики отключений. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине. Обесточилось оборудование - говорится в сообщении Минэнерго.

За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня, добавили в ведомстве.

В результате боевых действий повреждены газораспределительные сети в Харьковской области. Прекращено газоснабжение 340 домохозяйств.

Также, как сообщается, из-за боевых действий повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии на Днепропетровщине.

Кроме того, в результате обстрела повреждены воздушные линии на Черниговщине, частично обесточен населенный пункт.

На высоковольтных подстанциях на Одесской области произошло возгорание оборудования. Пожары ликвидированы силами ГСЧС. В результате обесточились бытовые потребители в 4 населенных пунктах.

Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

"Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано", - заявили в Минэнерго.

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