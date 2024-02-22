Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов
Киев • УНН
Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.
Ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Об этом в четверг сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
российские военные обстреляли Краснопольскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую громады. Враг открывал огонь из минометов, артиллерии и ударил FPV-дроном.
Краснопольская громада - осуществлена атака FPV-дрона (1 взрыв) и артобстрел (2 взрыва).
Зноб-Новгородская громада - враг бил из минометов (10 взрывов).
Середино-Будская громада - 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
Дополнение
Со следующей недели и до конца военного положения в Украине на Сумщине вводят дополнительные ограничения особого режима.
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки22 февраля 2024, 06:30 • 12540 просмотров
Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов
Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.
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