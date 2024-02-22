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Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов

Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 07:03  •  10268 просмотра

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Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.

Ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Об этом в четверг сообщила Сумская ОВА, передает УНН

Детали

российские военные обстреляли Краснопольскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую громады.  Враг открывал огонь из минометов, артиллерии и ударил FPV-дроном. 

Краснопольская громада - осуществлена атака FPV-дрона (1 взрыв) и артобстрел (2 взрыва). 

Зноб-Новгородская громада - враг бил из минометов (10 взрывов). 

Середино-Будская громада - 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Дополнение 

Со следующей недели и до конца военного положения в Украине на Сумщине вводят дополнительные ограничения особого режима. 

На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки22 февраля 2024, 06:30 • 12540 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
Армія рф вночі 4 рази обстріляла Сумщину: зафіксовано 16 вибухів
Russian army fired 4 times at Sumy region at night: 16 explosions recorded
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