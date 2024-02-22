На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  136046 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  166235 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  154612 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  180936 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  197319 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  174811 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  197130 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  357877 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  334591 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373946 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 06:30  •  12625 просмотра

Read in English

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.

Запорожская область за прошедшие сутки была под интенсивными обстрелами российских войск - всего 578 ударов, в том числе 130 дроновых атак, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Сутки интенсивных обстрелов - враг нанес 578 ударов по 9 населенным пунктам

- сообщил Федоров в Telegram.

Оккупанты, по его словам, совершили 130 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малиновке, Работино, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новодаровке и Новоандреевке и 35 РСЗО-обстрелов Левадного, Малой Токмачки и Работино. Также рашисты ударили 6 авиаснарядами по Орехову, Малой Токмачке, Новоандреевке и Работино.

407 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Работино, Новоданиловки, Новодаровки и Малой Токмачки, добавил он.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью22 февраля 2024, 05:16 • 15822 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
На Запоріжжі інтенсивні обстріли ворога: 578 ударів за добу
Intense enemy shelling in Zaporizhzhia region: 578 attacks in 24 hours
Новости по теме

На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.

Война •   •  12625 просмотра
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.

Война •   •  13876 просмотра
Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший

Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня село в Николаевской области Украины, ранив одного человека и разрушив жилой дом.

Война •   •  17037 просмотра
На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший

Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.

Война •   •  18665 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских беспилотника над Днепропетровской областью.

Война •   •  18449 просмотра
Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"

За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 64 обстрела со стороны российско-террористических войск на многих участках фронта на востоке Украины.

Война •   •  17477 просмотра
За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по российским войскам, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 беспилотника.

Война •   •  16686 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 8 российских беспилотников "Шахид" из 10, запущенных ночью над несколькими регионами на востоке и юге Украины.

Война •   •  15822 просмотра
Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью

"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.

Спорт •   •  14894 просмотра
"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров

CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

Согласно внутренним документам, полученным CNN, собака семьи Байденов Командор покусал агентов Секретной службы по меньшей мере 24 раза за прошлый год.

Новости Мира •   •  15744 просмотра
CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы