На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки
Киев • УНН
Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.
Запорожская область за прошедшие сутки была под интенсивными обстрелами российских войск - всего 578 ударов, в том числе 130 дроновых атак, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Сутки интенсивных обстрелов - враг нанес 578 ударов по 9 населенным пунктам
Оккупанты, по его словам, совершили 130 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малиновке, Работино, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новодаровке и Новоандреевке и 35 РСЗО-обстрелов Левадного, Малой Токмачки и Работино. Также рашисты ударили 6 авиаснарядами по Орехову, Малой Токмачке, Новоандреевке и Работино.
407 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Работино, Новоданиловки, Новодаровки и Малой Токмачки, добавил он.
Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
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На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки
Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.
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