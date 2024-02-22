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На Запоріжжі інтенсивні обстріли ворога: 578 ударів за добу

На Запоріжжі інтенсивні обстріли ворога: 578 ударів за добу

Київ • УНН

 • 25165 перегляди

Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що за минулу добу російські війська завдали 578 ударів по території області, в тому числі 130 ударів з безпілотників по кількох населених пунктах.

Запорізька область минулої доби була під інтенсивними обстрілами російських військ - загалом 578 ударів, у тому числі 130 дронових атак, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Доба інтенсивних обстрілів - ворог наніс 578 ударів по 9 населених пунктах

- повідомив Федоров у Telegram.

Окупанти, з його слів, здійснили 130 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Новоандріївці й 35 РСЗВ-обстрілів Левадного, Малої Токмачки та Роботиного. Також рашисти вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Новоандріївці й Роботиному.

407 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки та Малої Токмачки, додав він.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі22.02.24, 07:16 • 25751 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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