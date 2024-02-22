На Запоріжжі інтенсивні обстріли ворога: 578 ударів за добу
Київ • УНН
Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що за минулу добу російські війська завдали 578 ударів по території області, в тому числі 130 ударів з безпілотників по кількох населених пунктах.
Запорізька область минулої доби була під інтенсивними обстрілами російських військ - загалом 578 ударів, у тому числі 130 дронових атак, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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Окупанти, з його слів, здійснили 130 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Новоандріївці й 35 РСЗВ-обстрілів Левадного, Малої Токмачки та Роботиного. Також рашисти вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Новоандріївці й Роботиному.
407 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки та Малої Токмачки, додав він.
Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.
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