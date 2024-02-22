Армія рф вночі 4 рази обстріляла Сумщину: зафіксовано 16 вибухів
Київ • УНН
Російська армія обстріляла з мінометів, артилерії та вдарила дроном у трьох громадах Сумської області, спричинивши 16 вибухів.
Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Про це у четвер повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
російські військові обстріляли Краснопільську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади. Ворог відкривав вогонь з мінометів, артилерії та вдарив FPV-дроном.
Краснопільська громада - здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух) та артобстріл (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада - ворог бив з мінометів (10 вибухів).
Середино-Будська громада - 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Доповнення
З наступного тижня і до кінця воєнного стану в Україні на Сумщині запроваджують додаткові обмеження особливого режиму.
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