Армия рф атаковали из дронов Херсон и пригород: ранены три человека
Киев • УНН
В результате атак российских дронов в Херсоне и Антоновке пострадали трое гражданских. Один из пострадавших получил тяжелые травмы с ампутацией голени, все пострадавшие находятся в больнице.
Российская армия продолжает атаковать с "крыльев" Херсон и пригород. В результате чего ранения получили трое гражданских. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
Около 20:30 в областном центре враг сбросил взрывчатку с дрона на 59-летнего мужчину, который находился во дворе. Предварительно, он получил взрывную травму,
Детали
Также с БПЛА россияне атаковали 40-летнего жителя Антоновки. У него диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног.
Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Позже в ОГА сообщили, что враг сбросил взрывчатку с БпЛА на 54-летнего местного жителя, который находился на улице. Он получил взрывную травму и ампутацию голени.
Пострадавший - под наблюдением врачей. Его состояние оценивают как тяжелое.
Напомним
За январь этого года российские войска обстреляли Херсонскую область более 12 тысячами снарядов. В результате атак погибло 29 мирных жителей, 237 получили ранения, большинство - от ударов дронов.