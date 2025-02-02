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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковали из дронов Херсон и пригород: ранены три человека

Киев  •  УНН

 • 2169 просмотра

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В результате атак российских дронов в Херсоне и Антоновке пострадали трое гражданских. Один из пострадавших получил тяжелые травмы с ампутацией голени, все пострадавшие находятся в больнице.

Российская армия продолжает атаковать с "крыльев" Херсон и пригород. В результате чего ранения получили трое гражданских. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Около 20:30 в областном центре враг сбросил взрывчатку с дрона на 59-летнего мужчину, который находился во дворе. Предварительно, он получил взрывную травму,

- говорится в сообщении.

Детали

Также с БПЛА россияне атаковали 40-летнего жителя Антоновки. У него диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног.

Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Позже в ОГА сообщили, что враг сбросил взрывчатку с БпЛА на 54-летнего местного жителя, который находился на улице. Он получил взрывную травму и ампутацию голени.

Пострадавший - под наблюдением врачей. Его состояние оценивают как тяжелое.

Напомним

За январь этого года российские войска обстреляли Херсонскую область более 12 тысячами снарядов. В результате атак погибло 29 мирных жителей, 237 получили ранения, большинство - от ударов дронов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
khersonХерсон

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