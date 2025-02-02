Армия рф атаковали из дронов Херсон и пригород: ранены три человека

Если мирное соглашение по Украине будет достигнуто, оно должно быть устойчивым - Генсек НАТО 2 февраля, 12:35 • 29152 просмотра

путин не хочет настоящих переговоров, он будет настаивать на том, что это война между рф и Западом - Зеленский 2 февраля, 12:55 • 42727 просмотра

Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках 2 февраля, 14:07 • 64956 просмотра

Зеленский рассказал, как Трамп может принудить путина к миру 2 февраля, 14:46 • 29994 просмотра