За січень російські війська випустили 12 тисяч снарядів по Херсонщині, загинули 29 людей

За перший місяць цього року російські військові випустили понад 12 тисяч снарядів по мешканцях Херсонської області. Від ворожих обстрілів загинули 29 людей, ще 237 зазнали поранення. Про це повідомив очільник начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

У перший місяць цього року по Херсонщині "прилетіли" понад 12 тисяч ворожих снарядів. Ці удари обірвали життя 29 жителів області, ще 237 дістали поранення різного ступеня тяжкості, - йдеться у дописі посадовця.

Він зауважив, що постраждалі люди не були на полі бою. Хтось ішов по хліб, хтось повертався з роботи, хтось просто стояв на своєму подвір’ї.

Але росіяни атакували їх – цинічно та безжально. Більш ніж половина постраждалих – це наслідки російського дронового "сафарі". Ворог цілеспрямовано вбив з "крил" 17 людей та травмував 142 жителів регіону, - зазначив Прокудін.

Він також висловив співчуття родичам загиблих та побажав швидкого одужання пораненим від російських обстрілів мешканцям Херсонщини.

Нагадаємо

1 лютого у результаті атаки російським дроном в селі Антонівка Херсонського району загинув місцевий чоловік.