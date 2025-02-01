За январь российские войска выпустили 12 тысяч снарядов по Херсонщине, погибли 29 человек
Киев • УНН
За январь этого года российские войска обстреляли Херсонскую область более 12 тысячами снарядов. В результате атак погибли 29 мирных жителей, 237 получили ранения, большинство - от ударов дронов.
За первый месяц этого года российские военные выпустили более 12 тысяч снарядов по жителям Херсонской области. От вражеских обстрелов погибли 29 человек, еще 237 получили ранения. Об этом сообщил глава начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
В первый месяц этого года по Херсонщине "прилетели" более 12 тысяч вражеских снарядов. Эти удары оборвали жизни 29 жителей области, еще 237 получили ранения разной степени тяжести,
Он отметил, что пострадавшие люди не были на поле боя. Кто-то шел за хлебом, кто-то возвращался с работы, кто-то просто стоял в своем дворе.
Но россияне атаковали их - цинично и безжалостно. Более половины пострадавших - это последствия российского дронового "сафари". Враг целенаправленно убил из "крыльев" 17 человек и травмировал 142 жителей региона,
Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым от российских обстрелов жителям Херсонщины.
Напомним
1 февраля в результате атаки российским дроном в селе Антоновка Херсонского района погиб местный мужчина.