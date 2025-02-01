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У передмісті Херсона через атаку рф загинув чоловік - прокуратура

У передмісті Херсона через атаку рф загинув чоловік - прокуратура

Київ • УНН

 • 26514 перегляди

В результаті атаки російським дроном в селі Антонівка Херсонського району загинув місцевий чоловік.

В Антонівці, передмісті Херсона, у результаті чергової атаки рф сьогодні вранці загинув чоловік, в області через ворожі удари є поранені, повідомили у Херсонській ОВА та у Херсонській обласній прокуратурі у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"За даними слідства, вранці 1 лютого 2025 року у селі Антонівка Херсонського району військовослужбовці рф здійснили атаку дроном. У результаті скиду вибухівки загинув чоловік, який перебував на вулиці", - повідомили у прокуратурі.

За даними ОВА, зранку росіяни атакували з дрона Антонівку. "Під ворожий удар потрапив 57-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг. Потерпілого шпиталізували у середньому стані тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Також в ОВА повідомили, що зранку російські війська атакували з БпЛА чоловіка у Велетенському. "У 59-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги", - сказано у повідомленні.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами в області опинилися 38 населених пунктів, у тому числі місто Херсон. російські військові, з його слів, били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Спочатку було відомо, що через російську агресію минулої доби 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Згодом Прокудін повідомив, що надійшла інформація про загибель чоловіка через вчорашній російський дроновий удар по Дніпровському району Херсона. Орієнтовно о 18:30 через скидання вибухівка з БпЛА 22-річний херсонець дістав смертельні поранення.

А в ОВА вказали, що до лікарні доставили чоловіка, який вчора ввечері постраждав через атаку російського дрона у Бериславі. Ворог скинув вибухівку на 62-річного місцевого жителя, який знаходився на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий – під наглядом медиків.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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