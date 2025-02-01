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В пригороде Херсона из-за атаки рф погиб мужчина - прокуратура

В пригороде Херсона из-за атаки рф погиб мужчина - прокуратура

Киев  •  УНН

 • 8193 просмотра

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В результате атаки российским дроном в селе Антоновка Херсонского района погиб местный мужчина.

В Антоновке, пригороде Херсона, в результате очередной атаки рф сегодня утром погиб человек, в области из-за вражеских ударов есть раненые, сообщили в Херсонской ОВА и в Херсонской областной прокуратуре в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По данным следствия, утром 1 февраля 2025 года в селе Антоновка Херсонского района военнослужащие рф осуществили атаку дроном. В результате сброса взрывчатки погиб мужчина, который находился на улице", - сообщили в прокуратуре.

По данным ОВА, утром россияне атаковали с дрона Антоновку. "Под вражеский удар попал 57-летний мужчина. Он получил взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. Пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести", - говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили, что утром российские войска атаковали с БПЛА мужчину в Великанском. "У 59-летнего местного жителя диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи", - сказано в сообщении.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в области оказались 38 населенных пунктов, в том числе город Херсон. российские военные, по его словам, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили. Сначала было известно, что из-за российской агрессии за прошедшие сутки 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

Позже Прокудин сообщил, что поступила информация о гибели мужчины из-за вчерашнего российского дронового удара по Днепровскому району Херсона. Ориентировочно в 18:30 из-за сброса взрывчатки с БПЛА 22-летний херсонец получил смертельные ранения.

А в ОВА указали, что в больницу доставили мужчину, который вчера вечером пострадал из-за атаки российского дрона в Бериславе. Враг сбросил взрывчатку на 62-летнего местного жителя, который находился во дворе дома. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавший - под наблюдением медиков.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrainaУкраина
khersonХерсон

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