Армія рф атакували з дронів Херсон та передмістя: поранено трьох людей

Російська армія продовжує атакувати з "крил" Херсон та передмістя. Внаслідок чого пораненя дістали троє цивільних. Про це повідомляє Херсонська ОДА, пише УНН.

Близько 20:30 в обласному центрі ворог скинув вибухівку з дрона на 59-річного чоловіка, який перебував на подвірʼї. Попередньо, він дістав вибухову травму, - йдеться у повідомленні.

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Також з БпЛА росіяни атакували 40-річного жителя Антонівки. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Пізніше в ОДА повідомили, що ворог скинув вибухівку з БпЛА на 54-річного місцевого жителя, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та ампутацію гомілки.

Потерпілий – під наглядом лікарів. Його стан оцінюють як тяжкий.

Нагадаємо

За січень цього року російські війська обстріляли Херсонську область понад 12 тисячами снарядів. Внаслідок атак загинуло 29 мирних жителів, 237 отримали поранення, більшість - від ударів дронів.