Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 70 взрывов, сообщили в понедельник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары дронами, из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 70 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 6 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Ясная Поляна.

Семеновская громада: 10 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Блешня.

Сновская громада: 49 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и взрывное устройство сброшенное с БпЛА врага) в направлении н.п. Клюсы, Хреновка и Гута Студенецкая.

Городнянская громада: 5 взрывов (приходы, вероятно взрывные устройства сброшены с БпЛА врага) в районе н.п. Гасичевка и Бериловка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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