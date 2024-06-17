Киев • УНН
Российские войска атаковали приграничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и ствольной артиллерии, зафиксировав 70 взрывов.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 70 взрывов, сообщили в понедельник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары дронами, из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 70 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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