Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 70 вибухів
Київ • УНН
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та ствольної артилерії, зафіксувавши 70 вибухів.
Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та ствольної артилерії, зафіксовано 70 вибухів, повідомили у понеділок у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів дронами, з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 70 вибухів", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перечислили:
- Новгород-Сіверська громада: 6 вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Ясна Поляна.
- Семенівська громада: 10 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку д н.п. Блешня.
- Сновська громада: 49 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм та вибуховий пристрій скинутий з БпЛА ворога) в напрямку н.п. Клюси, Хрінівка та Гута Студенецька.
- Городнянська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно вибухові пристрої скинуті з БпЛА ворога) в районі н.п. Гасичівка та Берилівка.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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