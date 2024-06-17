Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 70 вибухів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6466 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 67010 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153516 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149625 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124378 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133467 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85383 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93267 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98873 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89721 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45815 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18876 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24865 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13412 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 7884 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149612 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222758 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372475 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308475 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416617 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1964 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13454 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31470 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28301 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124373 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 70 вибухів

Київ • УНН

 • 33120 перегляди

Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та ствольної артилерії, зафіксувавши 70 вибухів.

Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 70 вибухів

Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та ствольної артилерії, зафіксовано 70 вибухів, повідомили у понеділок у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.      

Деталі

"Протягом доби російські війська завдали ударів дронами, з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 70 вибухів", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перечислили:

  • Новгород-Сіверська громада: 6 вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Ясна Поляна. 
  • Семенівська громада: 10 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку д н.п. Блешня. 
  • Сновська громада: 49 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм та вибуховий пристрій скинутий з БпЛА ворога) в напрямку н.п. Клюси, Хрінівка та Гута Студенецька. 
  • Городнянська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно вибухові пристрої скинуті з БпЛА ворога) в районі н.п. Гасичівка та Берилівка.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Війська рф обстріляли 4 населених пункти на Сумщині, спричинивши 35 вибухів16.06.24, 21:33 • 39188 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Чернігівська область
Новгород-Сіверський
Безпілотний літальний апарат
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46