Армия рф 15 раз атаковала жилые кварталы Донетчины: есть погибшая и трое раненых

Донецкая область за прошедшие сутки подверглась более 1900 обстрелам со стороны российских войск. В частности, россияне ударяли авиабомбой "ФАБ-500" и планирующими боеприпасами. В результате вражеских атак погибла женщина, еще трое мирных жителей получили ранения. Об этом в пятницу сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

По данным полиции, всего за сутки оккупанты совершили 1925 обстрелов, из них 15 - по жилым кварталам.

Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Курахово, Николаевка, Покровск, Торецк, поселки Дробышево, Кураховка, села Новоалександровка и Янтарное.

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В результате атак, как сообщается, повреждены 59 гражданских объектов - 36 жилых домов, школа, рынок, дом культуры, админздание, 12 гаражей, автомобили, критическая инфраструктура.

По Николаевке россияне нанесли 4 авиаудара универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами "УМПБ -Д30СМ" - погибла женщина. Разрушениям подверглись 12 многоквартирных и 12 частных домов, рынок, админздание.

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Также ракетно-бомбовым вооружением "Гром Е-1" враг ударил по Дробышево. Два человека получили ранения, поврежден дом культуры.

Еще один человек травмирован в результате артиллерийского обстрела Новоалександровки.

Кроме того, из ЗРК "С-300" армия рф обстреляла Горняк, повреждены школа, частный дом, 12 гаражей.

Трижды оккупанты били по Курахово - повредили три частных дома и критическую инфраструктуру.

В Константиновке вражеская артиллерия повредила 7 частных домов.

По Торецку российские террористы попали авиабомбой "ФАБ-500", которая не разорвалась, добавили в полиции.

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