На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА

В Запорожской области травмы получил 67-летний мужчина в результате падения обломков вражеских дронов. Это произошло в Пологовском районе за прошедшие сутки, 28 марта, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 386 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

8 авиационных ударов военнослужащие рф осуществили по Камышевахе, Малиновке, Малой Токмачке и Роботино.

27 вражеских дронов атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Железнодорожное.

5 обстрелов из реактивных систем залпового огня пришлись по Малой Токмачке, Роботино и Новоандреевке.

Кроме того, 346 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Червоноднепровки.

Поступило 56 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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