На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  141672 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  111629 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  114049 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  145920 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  141403 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144092 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152598 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127375 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140069 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126706 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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21 марта 2024, 11:56  •  564596 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  529055 просмотра

На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА

В Пологовском районе Запорожской области 67-летний мужчина получил ранения в результате падения обломков вражеского беспилотника.

Общество •   •  6963 просмотра
На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА

На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Черновицкой областью во время воздушной тревоги 29 марта, о жертвах не сообщается.

Война •   •  8836 просмотра
На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 14 ударов по личному составу, вооружению, военной технике, пунктам управления, средствам противовоздушной обороны, артиллерийским позициям и складу боеприпасов российско-оккупационных войск.

Война •   •  8600 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб

На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки

Аварийные отключения электроэнергии и почасовые графики отключения электроэнергии введены в Днепропетровской и Харьковской областях соответственно из-за ночных атак России на энергетические объекты.

Война •   •  11852 просмотра
На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки

Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады

Несколько иностранных стран, включая Польшу, пришлют солдат для усиления безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже, обеспечив их такими возможностями, как собаки для обнаружения взрывчатых веществ.

Новости Мира •   •  10051 просмотра
Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады

Польша во время атаки на Украину поднимала в воздух истребители

Польша развернула истребители для мониторинга своего воздушного пространства из-за ракетных атак России на Украину, что привело к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Война •   •  21145 просмотра
Польша во время атаки на Украину поднимала в воздух истребители

Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20

Путин может быть приглашен на саммит "Большой двадцатки" в Бразилии в ноябре только в том случае, если на это согласятся все страны-участницы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Война •   •  22566 просмотра
Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20

29 марта: Международный день русалки, День рождения Кока-колы, День рождения Кока-колы

Сегодня отмечается Международный день русалок, чествующий мифических морских существ, которые веками захватывали человеческое воображение.

УНН Lite •   •  20070 просмотра
29 марта: Международный день русалки, День рождения Кока-колы, День рождения Кока-колы

Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию

США и Великобритания расследуют более 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию через российскую биржу Garantex с помощью Tether, подозревая в содействии финансовым преступлениям и незаконных переводах.

Война •   •  27857 просмотра
Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию

На Франковщине раздаются взрывы

На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов. Взрывы были слышны во многих регионах Украины, в том числе в Ивано-Франковске, Днепре, Львове, Хмельницком, Черкассах и Киевщине во время ночной атаки с ракетными пусками со стороны противника.

Война •   •  27428 просмотра
На Франковщине раздаются взрывы