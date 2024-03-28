В Запорожье россияне сменили руководящий состав фейковой бердянской епархии - Центр нацсопротивления

На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли российские священники из Чувашии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Отмечается, что кремль полностью обновил руководящий состав фейковой бердянской епархии. Предыдущего российского ставленника Андрея Волчкова отправили в ссылку в Биробиджан, из-за того что захваченные россиянами церкви игнорируют местные.

Новым ставленником российских спецслужб в должности стал Александр Белков (по легенде епископ Федор), которого направили в Бердянск из Чувашии. Он прибыл вместе со своей свитой, задача которой налаживать агентурную сеть в регионе - рассказали в Спротиве.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ быть бдительными и не посещать лишний раз захваченные российскими спецслужбами церкви.

РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области

Напомним,

В Минобороны Британии заявили, что россия активно работает над интеграцией временно оккупированных территорий Украины путем создания там российской административной, образовательной, судебной и инфраструктурной систем, что свидетельствует о ее планах долгосрочной оккупации и русификации этих регионов.