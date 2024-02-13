Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

Более трех сотен взрывов прозвучало в Сумской области во вторник. Российские военные нанесли по региону 39 ударов. Под вражеским огнем оказались жители восьми громад в приграничной зоне. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 331 взрыв - из минометов, артиллерии, танка, СПГ, АГС, обстрелы дроном камикадзе и сброс ВОГ с БпЛА. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская громады. - сообщили в Сумской ОВА.

Детали

Согласно отчету ОВА по состоянию на 21.00 обстрелы зафиксировали:

▪️Краснопільська громада: враг бил из минометов (50 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).

▪️Хотінська громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из САУ (7 взрывов) и ствольной артиллерии (18 взрывов).

▪️Великописарівська община: зафиксирован обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв), атака БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), обстрел из миномета (40 взрывов) и СПГ (2 взрыва).

▪️Білопільська община: осуществлен обстрел из миномета (33 взрывов), АГС (127 взрывов), из танка (20 взрывов) и БМП (4 взрыва).

▪️Шалигинська громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

▪️Юнаківська громада: зафиксирован артобстрел (2 взрыва).

▪️Середино-Будская община: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).

▪️Миропільська громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.

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Напомним,

Ночью и утром вторника армейцы рф осуществили 10 обстрелов четырех громад Сумской области. В регионе зафиксировали 38 взрывов.