Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  152355 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  181975 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  180170 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  286048 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  335817 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  275109 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  303298 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  326365 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256822 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

Российские военные нанесли 39 ударов по восьми населенным пунктам в приграничной Сумской области Украины, применяя минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракеты и беспилотники, а также сбрасывая мины, в общем зафиксировав 331 взрыв.

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Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на передовой и вручил им награды и подарки за мужество и отвагу в защите Украины.

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Залог в более 120 тыс. гривен и электронный браслет: суд избрал меру пресечения иеродиакону УПЦ МП Музычуку

Суд назначил залог и электронный браслет для монаха, которого подозревают в оправдании вторжения россии в Украину. Адвокаты Музычука сообщили, что будут обжаловать решение судьи Соломенского районного суда.

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Залог в более 120 тыс. гривен и электронный браслет: суд избрал меру пресечения иеродиакону УПЦ МП Музычуку

Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ

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Министр финансов Украины и посол США обсудили экономическую поддержку Украины со стороны США в условиях войны

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с послом США Бриджит Бринк и директором USAID Джимом Хоупом, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и выразить благодарность за финансовую поддержку США.

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Турция не спешит согласовать заявку Рютте на пост главы НАТО: чего хочет

Турция хочет получить от Рютте гарантии того, что он не проявит предвзятости по отношению к Турции и не поддастся давлению со стороны Греции и Кипра, прежде чем утвердить его кандидатуру на пост главы НАТО.

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В Чернигове взорвался автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне, их госпитализировали. Полиция расследует причину взрыва вместе со взрывотехниками.

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В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали

Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии

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Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии