Окупанти обстріляли за ніч чотири громади Сумської області

Армія рф вночі й вранці вівторка здійснили 10 обстрілів чотирьох громад, зафіксовано 38 вибухів прикордоння Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади, - йдеться у повідомленні.

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Глухівська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи), окупанти скинули 3 міни. Також ворог вдарив з РСЗВ (8 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (9 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

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За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, втрати росії в особовому складі та техніці в Україні досягли 397 080 осіб, 6424 танків і тисячі інших бойових машин.