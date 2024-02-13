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Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области

Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 07:23  •  9669 просмотра

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российская армия ночью обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 38 взрывов из минометов и реактивных систем залпового огня.

Армия рф ночью и утром вторника осуществила 10 обстрелов четырех общин, зафиксировано 38 взрывов приграничья Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов - из минометов и РСЗО. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Шалыгинская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Глуховская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).
  • Шалигинская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва), оккупанты сбросили 3 мины. Также враг ударил из РСЗО (8 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (9 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов).

Напомним

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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