Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области

За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

В течение последних суток было 84 столкновения. рф выполнила 5 ракетных ударов и 113 авиационных атак, а также осуществила 135 залповых обстрелов на позиции наших войск и населенные пункты, что привело к пострадавшим.