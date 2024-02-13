россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

В течение суток россияне атаковали Днепропетровскую область с помощью артиллерии и дронов-камикадзе. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

россияне запустили 7 беспилотников и выпустили более трех с половиной десятков артиллерийских снарядов. Под ударом был Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

Вражеское оружие оборвало жизнь человека. Двое 53-летних мужчин пострадали. Они будут лечиться дома - резюмировал Лысак.

Дополнение

Глава ОГА рассказал, что в результате обстрелов есть попадания на территорию промышленного предприятия.

Кроме того, повреждено учебное заведение. Также побиты двухэтажка, 13 частных домов, авто, линии электропередач. Изуродованы с десяток хозяйственных построек, один гараж, еще два - уничтожены.

Напомним

В Днепре из-за ночной вражеской атаки эвакуируют одну из больниц, а также сливают систему отопления, и закрывают школы.

Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области