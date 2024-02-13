россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  144834 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  175907 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  174491 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  280481 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  333237 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  273587 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  302418 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325689 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256740 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

россияне атаковали Днепропетровскую область Украины артиллерийскими снарядами и беспилотниками-камикадзе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения. Кроме того, есть попадание в промышленный объект. также повреждено учебное заведение и жилые дома.

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россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно

Пожар площадью 1000 квадратных метров вспыхнул на чердаке 11-этажного жилого дома в российском курортном городе Анапа, что привело к эвакуации жильцов, пока пожарные пытались обуздать пламя.

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В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно

россия может начать новое широкомасштабное наступление в Украине после "выборов" - Боррель

Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупреждает, что Россия может начать новое широкомасштабное наступление на Украину после президентских выборов в РФ.

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россия может начать новое широкомасштабное наступление в Украине после "выборов" - Боррель

Цена бездействия растет с каждым днем: Байден призвал Палату представителей не ждать с принятием помощи Украине

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей как можно быстрее утвердить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, который был одобрен Сенатом.

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Цена бездействия растет с каждым днем: Байден призвал Палату представителей не ждать с принятием помощи Украине

Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки

Руководителю аппарата Харьковской областной государственной администрации сообщено о подозрении в растрате 15 млн грн при закупке гуманитарной помощи.

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Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки

Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Кабинет министров осуществил кадровые изменения, уволив двух заместителей министра по делам ветеранов.

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Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.

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Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

Российские войска обстреляли село Михайловка Херсонской области, в результате чего 52-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а 48-летний мужчина - тяжелые.

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Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.

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Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.

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рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области