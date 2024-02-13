росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
росіяни атакували Дніпропетровську область України артилерійськими снарядами та безпілотниками-камікадзе, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали поранення. Крім того, є влучання у промисловий об'єкт. також пошкоджено заклад освіти та житлові будинки.
Протягом доби росіяни атакували Дніпропетровщину за допомогою артилерії та дронів-камікадзе. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
росіяни запустили 7 безпілотників та випустили більше трьох з половиною десятків артилерійських снарядів. Під ударом був Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.
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Доповнення
Очільник ОВА розповів, що внаслідок обстрілів є влучання на територію промислового підприємства.
Окрім того, пошкоджений навчальний заклад. Також побиті двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач. Понівечені з десяток господарських споруд, один гараж, ще два – знищені.
Нагадаємо
У Дніпрі через нічну ворожу атаку евакуюють одну з лікарень, а також зливають систему опалення, і зачиняють школи.
Прокуратура показала наслідки обстрілів Дніпропетровщини13.02.24, 11:58 • 24641 перегляд