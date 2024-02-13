Армійці рф інтенсивно били по прикордонних районах Сумської області, випустили понад три сотні снарядів

ukenru
19:41 • 36941 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86538 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111248 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113422 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227447 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154955 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145544 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132070 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121632 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112832 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 148118 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124009 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129799 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134128 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109871 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227445 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384223 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439702 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448140 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357618 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111248 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129799 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124009 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98216 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107582 перегляди
Актуальне
Армійці рф інтенсивно били по прикордонних районах Сумської області, випустили понад три сотні снарядів

Армійці рф інтенсивно били по прикордонних районах Сумської області, випустили понад три сотні снарядів

Київ • УНН

 • 28608 перегляди

Російські військові завдали 39 ударів по восьми населених пунктах у прикордонній Сумській області України, застосовуючи міномети, артилерію, танки, реактивні системи залпового вогню, протитанкові керовані ракети та безпілотники, а також скидаючи міни, загалом зафіксувавши 331 вибух.

Понад три сотні вибухів пролунало у Сумській області у вівторок. Російські військові завдали по регіону 39 ударів. Під ворожим вогнем опинились мешканці восьми громад у прикордонні зоні. Про ситуацію в регіоні розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 331 вибух – з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС, обстріли дроном камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

– повідомили в Сумській ОВА.

Деталі

Згідно зі звітом ОВА станом на 21.00 обстріли зафіксували:

▪️Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

▪️Хотінська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з САУ (7 вибухів) та ствольної артилерії (18 вибухів).

▪️Великописарівська громада: зафіксовано обстріл дроном-камікадзе (1 вибух), атаку БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух), обстріл з міномету (40 вибухів) та СПГ (2 вибухи).

▪️Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (33 вибухів), АГС (127 вибухів), з танку (20 вибухів) та БМП (4 вибухи).

▪️Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

▪️Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (2 вибухи).

▪️Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

▪️Миропільська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі та руйнування 13.02.24, 18:51 • 23256 переглядiв

Нагадаємо

Вночі й вранці вівторка армійці рф здійснили 10 обстрілів чотирьох громад Сумської області. В регіоні зафіксували 38 вибухів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
sumyСуми
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74