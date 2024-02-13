Армійці рф інтенсивно били по прикордонних районах Сумської області, випустили понад три сотні снарядів
Київ • УНН
Російські військові завдали 39 ударів по восьми населених пунктах у прикордонній Сумській області України, застосовуючи міномети, артилерію, танки, реактивні системи залпового вогню, протитанкові керовані ракети та безпілотники, а також скидаючи міни, загалом зафіксувавши 331 вибух.
Понад три сотні вибухів пролунало у Сумській області у вівторок. Російські військові завдали по регіону 39 ударів. Під ворожим вогнем опинились мешканці восьми громад у прикордонні зоні. Про ситуацію в регіоні розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 331 вибух – з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС, обстріли дроном камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Деталі
Згідно зі звітом ОВА станом на 21.00 обстріли зафіксували:
▪️Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів) та артилерії (9 вибухів).
▪️Хотінська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з САУ (7 вибухів) та ствольної артилерії (18 вибухів).
▪️Великописарівська громада: зафіксовано обстріл дроном-камікадзе (1 вибух), атаку БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух), обстріл з міномету (40 вибухів) та СПГ (2 вибухи).
▪️Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (33 вибухів), АГС (127 вибухів), з танку (20 вибухів) та БМП (4 вибухи).
▪️Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
▪️Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (2 вибухи).
▪️Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
▪️Миропільська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі та руйнування 13.02.24, 18:51 • 23256 переглядiв
Нагадаємо
Вночі й вранці вівторка армійці рф здійснили 10 обстрілів чотирьох громад Сумської області. В регіоні зафіксували 38 вибухів.