Apple отклонила предложение акционеров об отмене Diversity, Equity, and Inclusion

Совет директоров Apple отказался поддержать предложение акционеров, направленное на прекращение работы программ Diversity, Equity, and Inclusion. Об этом сообщает Apple, передает УНН.

Детали

Эта инициатива была выдвинута Национальным центром общественной политики, который утверждал, что такие программы создают юридические, репутационные и финансовые риски для компании.

В своем ответе Apple подчеркнула важность своей политики равных возможностей и подчеркнула, что предложение акционеров является попыткой вмешаться в бизнес-стратегию компании. Производитель iPhone заявил, что его программы DEI не только способствуют созданию справедливой рабочей среды, но и соответствуют всем требованиям закона.

Эта ситуация отражает более широкие тенденции в корпоративном секторе США, где несколько крупных компаний, таких как Meta и Amazon, начали сокращать свои инициативы разнообразия. Это произошло на фоне растущей консервативной критики, в частности после решения Верховного суда 2023 года, которое отменило использование позитивных действий в процессах поступления в университеты.

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