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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple отказывается от планов запуска сервиса подписки на iPhone - Bloomberg

Apple отказывается от планов запуска сервиса подписки на iPhone - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 5225 просмотра

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Apple прекратила разработку сервиса месячной подписки на iPhone из-за экономической нецелесообразности. Сервис должен был работать по модели аренды с возможностью обновления до новой модели после ее выпуска.

Apple, похоже, отложила свои планы по внедрению подписки на аппаратное обеспечение для iPhone, из-за экономической нецелесообразности, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Apple прекратила разработку сервиса подписки на iPhone, сообщают источники издания. Концепция такого сервиса впервые появилась в 2022 году. Она предусматривала возможность ежемесячной оплаты за пользование iPhone, фактически арендуя устройство с правом обновления до новой модели после ее выпуска. Однако запуск, запланированный на тот же год, был отложен из-за проблем с программным обеспечением и юридическими вопросами.

Сервис подписки Apple имел определенное сходство с программой iPhone Upgrade Program, которая действует с 2015 года. В рамках этой программы клиенты заключают двухлетний контракт на ежемесячные платежи, начиная с $39,50 в месяц для iPhone 16 (128 ГБ). После 12 платежей они могут обновить устройство, подписав новый контракт, или завершить план и стать полноправными владельцами телефона.

В отличие от iPhone Upgrade Program, запланированный сервис подписки Apple был построен на модели аренды, которая предусматривала возврат устройства по истечении срока договора без возможности выкупа.

Напомним 

Впервые за долгое время Apple Watch потеряли позицию лидера на рынке носимых устройств. Хотя с выходом новой модели Series 10 смарт-часы Apple временно вернулись на первое место в третьем квартале 2024 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
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