Apple відхилила пропозицію акціонерів щодо скасування Diversity, Equity, and Inclusion

Рада директорів Apple відмовилася підтримати пропозицію акціонерів, спрямовану на припинення роботи програм Diversity, Equity, and Inclusion. Про це повідомляє Apple, передає УНН.

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Ця ініціатива була висунута Національним центром громадської політики, який стверджував, що такі програми створюють юридичні, репутаційні та фінансові ризики для компанії.

У своїй відповіді Apple наголосила на важливості своєї політики рівних можливостей і підкреслила, що пропозиція акціонерів є спробою втрутитися в бізнес-стратегію компанії. Виробник iPhone заявив, що його програми DEI не лише сприяють створенню справедливого робочого середовища, але й відповідають усім вимогам закону.

Ця ситуація відображає ширші тенденції у корпоративному секторі США, де кілька великих компаній, таких як Meta і Amazon, почали скорочувати свої ініціативи різноманітності. Це сталося на тлі зростаючої консервативної критики, зокрема після рішення Верховного суду 2023 року, яке скасувало використання позитивних дій у процесах вступу до університетів.

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