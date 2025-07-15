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Аппарат Tianzhou-9 успешно доставил астронавтам космической станции Tiangong традиционную китайскую еду

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Китайский грузовой космический корабль Тяньчжоу-9 успешно состыковался с орбитальной космической станцией Тяньгун, доставив более 190 разновидностей еды и 23 партии материалов для научных экспериментов. Среди продуктов питания более 1,5 тонны еды, включая традиционные китайские блюда, такие как мапо тофу и жареные помидоры с яйцом.

Аппарат Tianzhou-9 успешно доставил астронавтам космической станции Tiangong традиционную китайскую еду

По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов, китайский грузовой космический корабль Tianzhou-9 успешно состыковался с задним портом основного модуля Tianhe орбитальной космической станции Tiangong. Миссия доставила широкий спектр материалов, включая более 190 разновидностей еды и 23 партии материалов для научных экспериментов, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

По данным Центрального телевидения Китая (CCTV) со ссылкой на Лю Вэя из Центра астронавтов Китая, грузовой корабль Tianzhou-9 доставил более 1,5 тонны еды для экипажа на борту космической станции Tiangong. В списке продуктов питания более 190 видов, среди которых более 90 видов гарниров — на 20 больше, чем в предыдущих миссиях.

Среди новых блюд в меню есть любимые китайские блюда домашней кухни, такие как мапо тофу, жареное блюдо с помидорами и яйцом, тушеные водяные каштаны, овощное ассорти, жареное блюдо с корнем лотоса и картофель с тмином.

Эти блюда могут казаться обычными на типичном семейном обеденном столе, но их включение в космическое меню астронавта требует масштабных технологических исследований. Например, мапо тофу очень нежный и обычно легко разваливается во время жарки. Но благодаря технологическим обновлениям и усовершенствованию методов приготовления нам удалось донести это блюдо до обеденных столов астронавтов в космосе

– сказал Лю, как сообщает CCTV.

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Эта инновация направлена на улучшение диетического опыта астронавтов и позволит им наслаждаться более вкусной едой на орбите.

Мы вышли за рамки форматов еды в виде зубной пасты, чтобы предложить основные продукты, гарниры, готовые к употреблению блюда, приправы и даже свежие фрукты и овощи – то, что мы называем прорывом "трех основных продуктов и четырех категорий" 

– сказал Лю.

Многие люди часто спрашивают, состоит ли космическая еда из вещей, которых они никогда раньше не видели и не ели. Но на самом деле мы стремимся обеспечить, чтобы астронавты могли наслаждаться вкусами обычной жизни – даже в космосе

 – добавил Лю, согласно CCTV.

Помимо продовольствия, космический корабль Tianzhou-9 также перевозил значительную партию материалов для научных экспериментов. CCTV сообщило, что 23 полезных груза общей массой почти 780 килограммов были доставлены для различных исследовательских целей, включая исследование, направленное на поиск новых способов противодействия атрофии мышц в космосе.

Дополнение

Коммерческая миссия Axiom 4 успешно стартовала к МКС, доставив астронавтов из Индии, Польши и Венгрии. Это первое отправление представителей этих стран в космос за десятилетия, подчеркивая их финансовое участие в проекте.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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