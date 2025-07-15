Апарат Tianzhou-9 успішно доставив астронавтам космічної станції Tiangong традиційну китайську їжу

За даними Китайського агентства пілотованого космічного простору, китайський вантажний космічний корабель Tianzhou-9 успішно зістикувався із заднім портом основного модуля Tianhe орбітальної космічної станції Tiangong. Місія доставила широкий спектр матеріалів, включаючи понад 190 різновидів їжі та 23 партії матеріалів для наукових експериментів, пише УНН з посиланням на Global Times.

За даними Центрального телебачення Китаю (CCTV) з посиланням на Лю Вея з Центру астронавтів Китаю, вантажний корабель Tianzhou-9 доставив понад 1,5 тонни їжі для екіпажу на борту космічної станції Tiangong. У списку продуктів харчування понад 190 видів, серед яких понад 90 видів гарнірів — на 20 більше, ніж у попередніх місіях.

Серед нових страв у меню є улюблені китайські страви домашньої кухні, такі як мапо з тофу, смажена страва з помідорами та яйцем, тушковані водяні каштани, овочеве асорті, смажена страва з коренем лотоса та картопля з кмином.

Ці страви можуть здаватися звичайними на типовому сімейному обідньому столі, але їх включення до космічного меню астронавта вимагає масштабних технологічних досліджень. Наприклад, мапо тофу дуже ніжний і зазвичай легко розвалюється під час смаження. Але завдяки технологічним оновленням та вдосконаленню методів приготування нам вдалося донести цю страву до обідніх столів астронавтів у космосі

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Ця інновація спрямована на покращення дієтичного досвіду астронавтів і дозволить їм насолоджуватися смачнішою їжею на орбіті.

Ми вийшли за рамки форматів їжі у вигляді зубної пасти, щоб запропонувати основні продукти, гарніри, готові до вживання страви, приправи та навіть свіжі фрукти та овочі – те, що ми називаємо проривом "трьох основних продуктів і чотирьох категорій"

Багато людей часто запитують, чи складається космічна їжа з речей, яких вони ніколи раніше не бачили і не їли. Але насправді ми прагнемо забезпечити, щоб астронавти могли насолоджуватися смаками звичайного життя – навіть у космосі