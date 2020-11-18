Антикоррупционный суд после решения КСУ закрыл еще два дела за ложь в декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дела об обвинении бывшего председателя Государственной экологической инспекции Украины Андрея Заики и бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимира Фалея в декларировании недостоверной информации, принимая во внимание решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
На вопрос, действительно ли ВАКС закрыл из-за решения КСУ еще два дела: в отношении экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики и бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея, Чемерис ответила: "Да, обе эти дела были закрыты из-за принятия КСУ соответствующего решения. Оба дела слушались сегодня".
Отметим, что Фалея обвиняли в декларировании недостоверной информации на общую сумму, более 1,8 млн гривен.
Заику в декларировании недостоверной информации имущества на общую сумму почти 60 млн грн.
В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.