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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 19866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Антикоррупционный суд после решения КСУ закрыл еще два дела за ложь в декларации

Антикоррупционный суд после решения КСУ закрыл еще два дела за ложь в декларации

Киев  •  УНН

 • 15569 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дела об обвинении бывшего председателя Государственной экологической инспекции Украины Андрея Заики и бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимира Фалея в декларировании недостоверной информации, принимая во внимание решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

На вопрос, действительно ли ВАКС закрыл из-за решения КСУ еще два дела: в отношении экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики и бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея, Чемерис ответила: "Да, обе эти дела были закрыты из-за принятия КСУ соответствующего решения. Оба дела слушались сегодня".

Отметим, что Фалея обвиняли в декларировании недостоверной информации на общую сумму, более 1,8 млн гривен.

Заику в декларировании недостоверной информации имущества на общую сумму почти 60 млн грн.

В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

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