У ВАКС на розгляді 17 проваджень щодо брехні у деклараціях

“Відповідаючи на численні запити повідомляємо, що у провадженні колегій суддів Вищого антикорупційного суду перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за 13 справами вказана стаття є єдиною, що інкримінується, ще у 4 — пред’явлено обвинувачення за ст. 366-1 КК України в сукупності з іншими статтями цього ж Кодексу.

Нагадаємо, після рішення Конституційного суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування має бути закрито понад 100 кримінальних проваджень, у межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій.



Як повідомлялося, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.