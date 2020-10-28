Через рішення КСУ буде закрито понад 100 справ про недостовірне декларування - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Після рішення Конституційного суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування має бути закрито понад 100 кримінальних проваджень , в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Станом на 27 жовтня 2020 року в роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. 7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами).Через рішення КСУ ( щодо електронного декларування —ред.) всі ці справи мають бути закриті”, — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні.