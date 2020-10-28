Из-за решения КСУ будет закрыто более 100 дел о недостоверном декларировании - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. После решения Конституционного суда Украины, которым была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование должно быть закрыто более 100 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронной деклараций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“По состоянию на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям). Из-за решения КСУ (по электронному декларированию. — ред.) все эти дела должны быть закрыты”, — говорится в сообщении.
Это значит, сообщили в пресс-службе, что должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
Напомним, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании.