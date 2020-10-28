Из-за решения КСУ будет закрыто более 100 дел о недостоверном декларировании - НАБУ

“По состоянию на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям). Из-за решения КСУ (по электронному декларированию. — ред.) все эти дела должны быть закрыты”, — говорится в сообщении.

Это значит, сообщили в пресс-службе, что должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании.