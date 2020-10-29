В ВАКС на рассмотрении 17 производств относительно лжи в декларациях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В производстве Высшего антикоррупционного суда находится 17 уголовных производств по декларированию недостоверной информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Отвечая на многочисленные запросы сообщаем, что в производстве коллегий судей Высшего антикоррупционного суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по 13 делам указанная статья является единственной, что инкриминируется, еще в 4 - предъявлено обвинение по ст. 366-1 УК Украины в совокупности с другими статьями этого же Кодекса.
Напомним, после решения Конституционного суда Украины, которым отменено уголовную ответственность за недостоверное декларирование, должно быть закрыто более 100 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в э-декларации.
Как сообщалось, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.