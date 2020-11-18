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Антикорупційний суд після рішення КСУ закрив ще дві справи за брехню у декларації

Антикорупційний суд після рішення КСУ закрив ще дві справи за брехню у декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справи про обвинувачення колишнього голови Державної екологічної інспекції України Андрія Заїки та колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея у декларуванні недостовірної інформації, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

На запитання, чи ВАКС закрив через рішення КСУ ще дві справи: щодо ексголови Держекоінспекції Андрія Заїки і колишнього посадовця Держрибагентства Володимира Фалея, Чемерис відповіла: “Так, обидві ці справи було закриті через прийняття КСУ відповідного рішення. Обидві справи слухалися сьогодні”.

Зазначимо, що Фалея обвинувачували у декларуванні недостовірної інформації на загальну суму, понад 1,8 млн гривень.

Заїку у декларуванні недостовірної інформації майна на загальну суму майже 60 млн грн.

У ВАКС вказали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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