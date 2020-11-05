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Суд після рішення КСУ закрив справу Труханова за брехню у декларації

Суд після рішення КСУ закрив справу Труханова за брехню у декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення одеського міського голови Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік, на суму майже 16,3 млн гривень, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу, передає кореспондент УНН.

“Суд встановив, перше, задовольнити частково клопотання про закриття кримінального провадження. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 ст. 284 КПКУ кримінальне провадження...щодо обвинувачення Труханова у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.366-1 ККУ”, — сказав суддя.

Нагадаємо, одеському міському голові Геннадію Труханову було повідомлено ще одну підозру у декларуванні недостовірної інформації на суму майже 16,3 млн гривень.

У ВАКС вказали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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