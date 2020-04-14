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Труханову повідомлено ще одну підозру у недостовірному декларуванні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Одеському міському голові Геннадію Труханову повідомлено ще одну підозру у декларуванні недостовірної інформації на суму майже 16,3 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

“14 квітня 2020 року заступником Генерального прокурора — керівником САП Назаром Холодницьким повідомлено про підозру одеському міському голові у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік”, — йдеться в повідомленні.

Так, слідством встановлено, що міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру у Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо.

“Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.

Також дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1(Декларування недостовірної інформації) КК України.

“Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Труханова 9 грудня 2019 року. Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.

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