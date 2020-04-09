ВАКС відклав засідання у справі Труханова на 5 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав на 5 червня засідання у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні, через неявку захисників, передає кореспондент УНН.
"Суд відкладає засідання на 5 червня о 9:00", - сказав суддя.
Так, Антикорупційний суд переніс засідання через клопотання адвокатів Труханова про відкладення засідання через встановлений карантин в Україні та зайнятість в іншій справі.
Як повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження електронних доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні.
Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Труханова 9 грудня 2019 року. Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.