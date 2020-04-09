ВАКС отложил заседание по делу Труханова на 5 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил на 5 июня заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании, из-за неявки защитников, передает корреспондент УНН.
"Суд откладывает заседание на 5 июня в 9:00", - сказал судья.
Так, Антикоррупционный суд перенес заседание по ходатайству адвокатов Труханова об отложении заседания из-за установленного карантина в Украине и занятость в другом деле.
Как сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд начал исследование электронных доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании.
Напомним, ВАКС начал исследование доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.