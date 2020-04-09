ВАКС отложил заседание по делу Труханова на 5 июня

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51847 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60831 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74823 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74179 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100996 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81492 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102074 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105673 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130773 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130274 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Актуальное
ВАКС отложил заседание по делу Труханова на 5 июня

ВАКС отложил заседание по делу Труханова на 5 июня

Киев  •  УНН

 • 12068 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил на 5 июня заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании, из-за неявки защитников, передает корреспондент УНН.

"Суд откладывает заседание на 5 июня в 9:00", - сказал судья.

Так, Антикоррупционный суд перенес заседание по ходатайству адвокатов Труханова об отложении заседания из-за установленного карантина в Украине и занятость в другом деле.

Как сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд начал исследование электронных доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании.

Напомним, ВАКС начал исследование доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.

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