У справі Труханова триває дослідження доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження електронних доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"На засіданні 31 березня 2020 року, із залученням спеціаліста, розпочато дослідження електронних носіїв інформації“,- йдеться вповідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання призначено на 9 квітня 2020 року.
Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Труханова 9 грудня 2019 року.
Як повідомляв УНН, Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.