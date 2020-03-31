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У справі Труханова триває дослідження доказів

У справі Труханова триває дослідження доказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження електронних доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні 31 березня 2020 року, із залученням спеціаліста, розпочато дослідження електронних носіїв інформації“,- йдеться вповідомленні.

Також повідомляється, що наступне засідання призначено на 9 квітня 2020 року.

Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Труханова 9 грудня 2019 року.

Як повідомляв УНН, Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.

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