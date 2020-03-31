В деле Труханова продолжается исследование доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследование электронных доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверным декларированием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании 31 марта 2020 года, с привлечением специалиста, начато исследование электронных носителей информации", - говорится в сообщениях.
Также сообщается, что следующее заседание назначено на 9 апреля 2020 года.
Напомним, ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года.
Как сообщал УНН, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.