ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"На засіданні розпочато дослідження доказів, заявлених стороною обвинувачення – а саме відеозаписів обшуків, а також листування обвинуваченого та його родичів", - йдеться в повідомленні.
Також наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 15:00 23 січня 2020 року.
Як повідомлялося, Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”.
Досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.
Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси 9 липня визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 185 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.