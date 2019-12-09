ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова

"На заседании начато исследование доказательств, заявленных стороной обвинения - а именно видеозаписей обысков, а также переписки обвиняемого и его родственников", - говорится в сообщении.

Также следующее заседание, на котором продолжится исследование доказательств, назначено на 15:00 23 января 2020 года.

Как сообщалось, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 9 июля признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".