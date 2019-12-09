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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 2205 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74540 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103347 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116087 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146457 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147328 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова

ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова

Киев  •  УНН

 • 11897 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверным декларированием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"На заседании начато исследование доказательств, заявленных стороной обвинения - а именно видеозаписей обысков, а также переписки обвиняемого и его родственников", - говорится в сообщении.

Также следующее заседание, на котором продолжится исследование доказательств, назначено на 15:00 23 января 2020 года.
Как сообщалось, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 9 июля признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

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